«Зенит» продлит Семака до 2030 года

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что главный тренер Сергей Семак останется в клубе на ближайшие годы.

– Какие планы по контракту Сергея Семака? Он заканчивается через год.

– С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона.