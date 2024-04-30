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«Зенит» продлит Семака до 2030 года

30 апреля 2024, 18:33
64

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что главный тренер Сергей Семак останется в клубе на ближайшие годы.

– Какие планы по контракту Сергея Семака? Он заканчивается через год.

– С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона.

  • Семак в клубе с 2018 года.
  • С ним команда 5 раз взяла РПЛ.
  • «Зенит» и сейчас лидирует в таблице, а также претендует на титул в Фонбет Кубке России.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (64)
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Бывалый1488
1714492159
Не удивительно, он другой клуб не сможет тренировать, там же нет столько бабла и бразильцев))
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Мордаванин
1714492490
Пропало начало фразы "А будете пи.деть.....
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714493348
Значит трансферная политика закупки бразильцев и легионеров не претерпит изменений
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Дубина
1714493688
А че нет? Он в помойке в виде манекена.тупо находится! За него там газпром все решает!! Кого купить кого про платить и так далее!!
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Павелий
1714494133
То есть всех устраивает ситуация: 1. Владелец Зенита - госкомпания Газпром. 2. В российском футболе сильнейший админресурс в пользу Зенита. 3. Ленивые бразильские футболёры получают непомерные государственные деньги. 4. Серёжа-физрук - номинальный тренер-тряпка, который готов лизать всё что угодно Миллеру, А. Медведеву и другим. 5. Миллера не отпускает детская травма, что Спартак - народная команда, у которой больше всего болельщиков.
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insider_retro
1714495268
Дёшево и сердито... Не дёргается, не шелестит и не вздрагивает...
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Pourquoi pas
1714496288
Да продлили бы уже пожизненно... А кто не доволен - отключим газ...
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ivany4
1714496720
И ведь слепят "икону стиля - Семак лучший тренер, всех времен и народов!"))) Не хочется напоминать, кого обычно продлевают, и как относятся к тем, кого продлевают. С приходом газпрема в футбол, в России он кончился. И не говорите, что не знаете почему. Ведь газпрем может "продлить" за народное бабло, не только РФС, РПЛ, КДК и различные команды в стране. А уж в Европе сколько народного балба выброшено и не измерить.))
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nemolod
1714498231
А чего вскипятились? Все правильно! Столько времени наши клубы не будут в еврокубках,смысл менять главного тренера нет! Команда и так при нем на первых местах практически ежегодно!
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Toomans
1714500494
Не лучшая новость, честно говоря. Игры нет совсем. Возможно, после лета будет как-то иначе..Не могу, справедливости ради, не отметить ,что при Семаке команда смогла научиться в некоторых случаях добывать волевые победы. Тут ни дать, ни взять. Плюсы его работы однозначно есть. Но отсутствие комбинационной игры меня просто убивает. Мне тошно смотреть эту нудятину. Нет интересных решений, нет тренерской мысли - я ее не вижу просто. Ощущение, будто команда - сама по себе, тренер - сам по себе. Но так, значит, так..
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