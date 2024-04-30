«Зенит» продлит Семака до 2030 года

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что главный тренер Сергей Семак останется в клубе на ближайшие годы.
– Какие планы по контракту Сергея Семака? Он заканчивается через год.
– С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона.
- Семак в клубе с 2018 года.
- С ним команда 5 раз взяла РПЛ.
- «Зенит» и сейчас лидирует в таблице, а также претендует на титул в Фонбет Кубке России.
Источник: официальный сайт «Зенита»