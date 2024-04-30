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  • ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче со «Спартаком»

ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче со «Спартаком»

30 апреля 2024, 19:43
7

«Спартак» в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) должен был остаться в большинстве. Судья Василий Казарцев ошибочно не удалил защитника хозяев Мойзеса.

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» Манфреда Угальде, выраженном в наступе открытой стопой на заднюю поверхность икроножной мышцы соперника, по мнению членов комиссии, были значительные элементы серьезного нарушения правил игры, учитывая скорость игрока ЦСКА, достаточно высокая степень воздействия на соперника, высокое место контакта, что угрожало его безопасности.

По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника рукам, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что VAR обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить свое первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьезное нарушение правил игры», – написал РФС.

  • Команды впервые с 2003 года сыграли в РПЛ 0:0.
  • «Спартак» идет в таблице 4-м.
  • ЦСКА занимает 8-е место.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Спартак Мойзес
Комментарии (7)
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andr45
1714496388
Мойзес "ошибочно" не был удален?))) Так это же МЕШКОВ, который ПРИНЦИПИАЛЬНО не засчитывает голы, забитые Спартаком))) Так, что все хотят от этого ярко выраженного спартакофоба? Чтобы он честно судил Спартак? ЭТО НЕВОЗМОЖНО!!! А Казарцев не ВИДЕЛ?)))) СЛЕПОЙ, что ли? Да и боковые решалы явно СЛЕПЫЕ, когда грубят против Спартаква_ Зато эта МРАЗЬ хорошо видит левые пенальти в ворота Спартака) В ОБЩЕМ ДЮКОВ ДОВОЛЕН!!!
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Дубина
1714497686
Позор газпрому
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FCSpartakM
1714501669
как всегда никто не виноват. Тот не видел, тот ******* просто и тд. След матч опять эта куча дэбилов будет судить и опять напортачит
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rash1959
1714501828
как сказал бы рыжий: Ну и ..?? Дальше то что? VARовцев расстрелять, казарке 20 лет лагерей? Вся страна это знает уже неделю, а эта питорская банда только увидела.
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k611
1714504377
Где был ВАР в это время? Непонятно.
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alefreddy
1714506676
казарец должен взять мешок и нести в первую лигу а может транзитом во вторую
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