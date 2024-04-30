ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче со «Спартаком»

«Спартак» в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) должен был остаться в большинстве. Судья Василий Казарцев ошибочно не удалил защитника хозяев Мойзеса.

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» Манфреда Угальде, выраженном в наступе открытой стопой на заднюю поверхность икроножной мышцы соперника, по мнению членов комиссии, были значительные элементы серьезного нарушения правил игры, учитывая скорость игрока ЦСКА, достаточно высокая степень воздействия на соперника, высокое место контакта, что угрожало его безопасности.

По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника рукам, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что VAR обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить свое первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьезное нарушение правил игры», – написал РФС.