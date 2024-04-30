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Агент Смирнов заявил о вылете «Сочи» из РПЛ

30 апреля 2024, 15:26
3

Футбольный агент Антон Смирнов уверен, что «Сочи» уже вылетел из РПЛ.

  • Сочинцы на 6 очков отстают от зоны переходных матчей.
  • Команда в РПЛ с 2019 года.
  • За эти 5 лет «Сочи» успел поиграть в еврокубках и заполучить серебряные медали.

«Отыграть шесть очков за четыре тура с календарeм «Сочи» невозможно.

«Сочи» за перезагрузкой в Первую лигу. Играли против «Факела» (0:0) неплохо, старались, но недостаточно для победы оказалось.

Символично, что удар Кирилла Заики в концовке сблокировал Игорь Юрганов, который оказался не нужен нынешнему тренерскому штабу «Сочи».

Вообще вылет «Сочи» должен состояться по всем законам жанра. Питерская команда управленцев и тренеров так и не смогла сделать команду в городе своей. Она все эти годы была, на мой взгляд, даже несмотря на удачные сезоны, оторванным ломтем.

Команды без болельщиков не бывает. Именно поэтому я так активно против выхода в РПЛ «Родины».

Мне могут не нравиться, например, Шамиль Газизов и Гаджи Гаджиев, но в Махачкале любят футбол. На последний игре с Тулой в Каспийске было более 10 000 зрителей. Приятно было смотреть. Город и Республика заслуживают города в РПЛ. То же самое можно сказать насчeт Тулы. Потенциальный болельщик есть у «Акрона» в Самаре. Город-миллионник, который любит футбол. Есть вопросы по «Химкам», там что-то нужно делать с работой по болельщикам. Но это хотя бы не московская команда, а представляет область, другой регион», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Сочи
Комментарии (3)
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sochi-2013
1714500031
Это хто? Ирония. Только появилась команда, и на выход. Если сохранят состав и тренера, то через год наведут шороха в РПЛ.
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sochi-2013
1714500127
Где шут делся? Как пропустил шанс блеснуть "остроумием"?
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evgevg13
1714735757
Ну прям Мессинг. А без него ведь никто и подумать не мог, что Сочи вылетает в первую лигу. Спасибо- глаза открыл.
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