Агент Смирнов заявил о вылете «Сочи» из РПЛ

Футбольный агент Антон Смирнов уверен, что «Сочи» уже вылетел из РПЛ.

Сочинцы на 6 очков отстают от зоны переходных матчей.

Команда в РПЛ с 2019 года.

За эти 5 лет «Сочи» успел поиграть в еврокубках и заполучить серебряные медали.

«Отыграть шесть очков за четыре тура с календарeм «Сочи» невозможно.

«Сочи» за перезагрузкой в Первую лигу. Играли против «Факела» (0:0) неплохо, старались, но недостаточно для победы оказалось.

Символично, что удар Кирилла Заики в концовке сблокировал Игорь Юрганов, который оказался не нужен нынешнему тренерскому штабу «Сочи».

Вообще вылет «Сочи» должен состояться по всем законам жанра. Питерская команда управленцев и тренеров так и не смогла сделать команду в городе своей. Она все эти годы была, на мой взгляд, даже несмотря на удачные сезоны, оторванным ломтем.

Команды без болельщиков не бывает. Именно поэтому я так активно против выхода в РПЛ «Родины».

Мне могут не нравиться, например, Шамиль Газизов и Гаджи Гаджиев, но в Махачкале любят футбол. На последний игре с Тулой в Каспийске было более 10 000 зрителей. Приятно было смотреть. Город и Республика заслуживают города в РПЛ. То же самое можно сказать насчeт Тулы. Потенциальный болельщик есть у «Акрона» в Самаре. Город-миллионник, который любит футбол. Есть вопросы по «Химкам», там что-то нужно делать с работой по болельщикам. Но это хотя бы не московская команда, а представляет область, другой регион», – написал Смирнов.