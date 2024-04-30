Радимов предположил, в каком клубе окажется Юран летом

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов порассуждал о будущем экс-тренера «Пари НН» Сергея Юрана.
«По игрокам, которые были у Нижнего, она не самая лучшая, но и не самая последняя команда в лиге. Они просто в первом круге переборщили с очками, планку задрали, и это нормально, что они стали ниже опускаться. Просто никто не думал, что это падение будет таким пикирующим.
А Юран может, например, прийти в «Сочи» после того, как команда вылетит. Я думаю, с его опытом выхода наверх, может вполне так произойти», – сказал Радимов.
- Юран тренировал «Пари НН» год.
- В прошлом сезоне он спас команду от вылета.
- «Сочи» идет в РПЛ последним.
Источник: «РБ Спорт»