Радимов предположил, в каком клубе окажется Юран летом

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов порассуждал о будущем экс-тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«По игрокам, которые были у Нижнего, она не самая лучшая, но и не самая последняя команда в лиге. Они просто в первом круге переборщили с очками, планку задрали, и это нормально, что они стали ниже опускаться. Просто никто не думал, что это падение будет таким пикирующим.

А Юран может, например, прийти в «Сочи» после того, как команда вылетит. Я думаю, с его опытом выхода наверх, может вполне так произойти», – сказал Радимов.