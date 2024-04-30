Аленичев оценил перспективы Слишковича в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил перспективы и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

«Раз спортивный директор – иностранец из Португалии, значит, он уже ищет какие-то потенциальные варианты. Я бы не исключал, что Слишковича оставят в тренерском штабе. Не могу сказать, принесeт ли это пользу, трудно говорить.

В чeм феномен улучшения результатов после ухода Гильермо Абаскаля? Да его нет, в 9 из 10 случаев происходит так же, как сейчас. Так же и в Италии, и в Испании, и в Англии, это везде. Видно, что «Спартак» преобразился, стало лучше», – сказал Аленичев.