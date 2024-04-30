Булыкин объяснил, почему «Спартаку» стоит сохранить Слишковича

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу и.о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.
«Пока что для него всe складывается очень даже хорошо, команда при нeм не проигрывает. Результат есть – а это главное.
Понятно, что будут смотреть, как «Спартак» закончит сезон, но кто знает, может, стоит и Слишковича оставить. Он – фартовый тренер, а иногда это бывает важным элементом», – сказал Булыкин.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- Слишкович в апреле сменил Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» ищет нового главного тренера, но с большой долей вероятности Слишкович останется в штабе.
Источник: «РБ Спорт»