Шляхтин заявил, что Молло получает в «Крыльях Советов» 65 тысяч в месяц

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, какую зарплату получает полузащитник команды Йоан Молло и главный тренер Вадим Скрипченко.

«Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок – это сто тысяч рублей. По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей», – цитирует Шляхтина «Терра».

Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.