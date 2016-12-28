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    Шикунов: «6-7 европейских клубов следят за Азмуном»

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал интерес различных команд к игрокам российского клуба.

    «В РФПЛ есть интерес к Джанаеву, Ерохину, Полозу. Что касается Европы, то Сесара Наваса в расчет не берем: если он уйдет от нас, то, наверное, завершит карьеру во второй испанской лиге. А у Нобоа четыре предложения – из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ. Все зависит от предложения, которое поступит. Они же с каждым днем увеличиваются. До «Баварии» – одна ситуация, после «Баварии» – другая. До ПСВ – одна, после – другая. На матч с «Андерлехтом» приехали 10 «волков» из Европы смотреть игроков. На «Аякс» – еще больше. В Эйндховене, знаю, были скауты «Майнца», дортмундской «Боруссии»… Англичане приезжали.

    6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят на Азмуна. Есть и топ-клубы. Думаю, в январе они активизируются, тогда и начнется горячка. Не хотелось бы обсуждать сумму, за которую «Ростов» отпустил бы его. В контракте отступные не прописаны. Лозанна скажет, сколько мы должны заплатить «Рубину» за Сердара. Это у нас все усложняют, а там все просто. По бумагам посмотрят и скажут», – сказал Шикунов.

    В текущем сезоне Азмун провел в российской Премьер-лиге 14 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.12.2016 08:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 28 декабря 2016, 14:15

      следят, значит скоро купят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 28 декабря 2016, 13:35

      жалко будет если он покинет наш чемпионат

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 декабря 2016, 11:19

      Игровая позиция Азмуна и не предполагает особых бомбардирских успехов - это дело Полоза.Дело Азмуна это постоянное давление на соперника,скидки партнёрам,что он отлично и делает.Гранды понимают какого класса наподающий из него может выйти.

      1
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 28 декабря 2016, 10:09

      ОГО

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 декабря 2016, 08:51

      автор где русский язык: 6,7 европейских клуба?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 декабря 2016, 08:45

      Ну прям ажиотаж!

      0
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