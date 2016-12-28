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  • Луческу: «То, что Дзюба и Лодыгин повздорили – нормальное явление»

Луческу: «То, что Дзюба и Лодыгин повздорили – нормальное явление»

28 декабря 2016, 00:48
18

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не видит особых проблем в том, что игроки его команды могут повздорить между собой. Ранее сообщалось, что футболисты сине-бело-голубых Артем Дзюба и Юрий Лодыгин устроили драку в раздевалке после поражения от «Краснодара» (1:2).

— Можете рассказать, что произошло в раздевалке после матча с «Краснодаром»?

— Ничего такого, абсолютно ничего. Два игрока повздорили — это нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали все, что у них было на душе, а потом пожали друг другу руки. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом — он мог поймать мяч и не отправлять его в зону, которую не мог контролировать. Нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом все кончилось. Не знаю, почему все время ищутся такие ситуации. Атмосфера в команде хорошая.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1482875779
Просто вся желтуха держится на тех, кто сплетни распускает, и тех, кто эти сплетни читает. Поэтому и пытаются всякую проблему раздуть
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арейская
1482883196
Вполне, мужики всё-таки...
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Аид666
1482889730
По интервью - на голову разумнее Боаша...
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sprint5
1482900176
а кто победил
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порт
1482901725
Не ругается только школяр, сидящий целый день возле компьютера.
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wopelw
1482902974
Да этому клоуну Лодыгину в цирк надо,а не в футбол играть,я удивляюсь как ему каждый игрок из команды ещё рожу не набил
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MaxSpartakM
1482903817
Дурдом Цыганский
Ответить
MaxSpartakM
1482904114
Он мёртвый , честно! Вам кипер нужен порядочный и нап а не эти два дрочуна , Спартак такого клоуна вам продал что атмосфера в команде стала гнилой , бомжам в этом году быть на 5-6-7 месте
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bumer_moscow
1482907038
два бревна повздорили это нормально.
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mik1954
1482907853
Не смотря на тявканье морковских марамоев, подобное в раздевалках общее место...
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