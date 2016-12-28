Луческу: «То, что Дзюба и Лодыгин повздорили – нормальное явление»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не видит особых проблем в том, что игроки его команды могут повздорить между собой. Ранее сообщалось, что футболисты сине-бело-голубых Артем Дзюба и Юрий Лодыгин устроили драку в раздевалке после поражения от «Краснодара» (1:2).

— Можете рассказать, что произошло в раздевалке после матча с «Краснодаром»?

— Ничего такого, абсолютно ничего. Два игрока повздорили — это нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали все, что у них было на душе, а потом пожали друг другу руки. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом — он мог поймать мяч и не отправлять его в зону, которую не мог контролировать. Нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом все кончилось. Не знаю, почему все время ищутся такие ситуации. Атмосфера в команде хорошая.