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    Джикия: «Багажа» Аленичева в «Спартаке» не видел»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия, недавно перешедший в стан московского клуба из «Амкара», рассказал о первом времени своего пребывания в новой команде. По словам футболиста, он будет учить итальянский язык, на котором говорит главный тренер Массимо Каррера.

    – Какое слово на итальянском уже выучили?

    – Пока не выучил, сейчас еду в книжный магазин за русско-итальянским словарем. Кацо? Слышал, как это кричит Комбаров. Согласен с ним, нужно учить итальянский, это сильно поможет в общении с тренером.

    – Заметили где-нибудь «багаж» Аленичева?

    – На базе не был, был на «Открытие-Арене». Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. «Багажа» Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.12.2016 22:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +64

      kimig 28 декабря 2016, 08:09

      он старался главным в спаттаке но не получилось,когда играл все на него богу молились,классный был игрок,оставьте его в покое

      -1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 28 декабря 2016, 05:10

      Трофеи в багаж не поместились, так их много.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 28 декабря 2016, 01:08

      Аленичев -великий. Зачем что то сравнивать. Его уже нет. Давно. И наследия нет. Время лечит. Каррера -может стать великим. Но время покажет.

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 28 декабря 2016, 00:41

      димка по титулам лучшей футболист россиии...давайте это помнить...

      4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 28 декабря 2016, 00:31

      Че к нему так все прицепились то

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 27 декабря 2016, 23:18

      нормально по багаж юморнул)

      4
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