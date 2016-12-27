Семин: «В первую очередь «Локомотиву» нужны нападающий, защитник и полузащитник»

Семин ты сказал,что будешь возврощать своих воспитаников ,пожалусто кокорин ваш воспитаник локомотива забирайте его
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился трансферными планами клуба. По словам специалиста, команда будет искать нападающего, полузащитника и защитника.
«В первую очередь нам нужны нападающий, один защитник и один полузащитник. Это идеальный вариант. Возвращаем Коченкова из «Томи». Антон едет с нами на сборы. Казалось бы, вратарей у нас достаточно, но приняли решение Коченкова все-таки вернуть. Также с нами едут четыре молодых игрока, которые хорошо проявили себя в дубле. Возможно, возьмем кого-то еще из первой лиги.
Какой нужен полузащитник? Правый, левый. Лучший футболист – тот, кто может играть на всех позициях. В идеале нам не помешал бы разносторонний хавбек. Это было бы замечательно. Также «Локомотиву» необходим очень быстрый, мобильный, забивной форвард. Что касается бюджета «Локомотива» на зимнее трансферное окно — этот вопрос лучше задать президенту. Если коротко – пока все сложно», – сказал Семин.