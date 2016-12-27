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    Семин: «В первую очередь «Локомотиву» нужны нападающий, защитник и полузащитник»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился трансферными планами клуба. По словам специалиста, команда будет искать нападающего, полузащитника и защитника.

    «В первую очередь нам нужны нападающий, один защитник и один полузащитник. Это идеальный вариант. Возвращаем Коченкова из «Томи». Антон едет с нами на сборы. Казалось бы, вратарей у нас достаточно, но приняли решение Коченкова все-таки вернуть. Также с нами едут четыре молодых игрока, которые хорошо проявили себя в дубле. Возможно, возьмем кого-то еще из первой лиги.

    Какой нужен полузащитник? Правый, левый. Лучший футболист – тот, кто может играть на всех позициях. В идеале нам не помешал бы разносторонний хавбек. Это было бы замечательно. Также «Локомотиву» необходим очень быстрый, мобильный, забивной форвард. Что касается бюджета «Локомотива» на зимнее трансферное окно — этот вопрос лучше задать президенту. Если коротко – пока все сложно», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2016 01:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 28 декабря 2016, 08:58

      Семин ты сказал,что будешь возврощать своих воспитаников ,пожалусто кокорин ваш воспитаник локомотива забирайте его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 27 декабря 2016, 11:12

      Семин: «В первую очередь «Локомотиву» нужны нападающий, защитник, полузащитник и тренер»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 декабря 2016, 09:12

      Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 27 декабря 2016, 08:59

      А полунападающий не подойдёт? Типа Траоре или Кокорина?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 декабря 2016, 07:48

      В общем в команде полная Ж.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 27 декабря 2016, 07:46

      А тренер не нужен!?

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 14:03

      проститутка ставь минус

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 декабря 2016, 04:07

      И вратарь, ага.

      1
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      Рейтинг: +552

      Жентус 27 декабря 2016, 03:00

      В первую очередь... и назвал все линии, а что вратаря то не назвал? Гильерме тоже косячит, а Абаев вообще не вечный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47

      TYSON95 27 декабря 2016, 01:28

      еще вратарь и тренер

      -1
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