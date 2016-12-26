Защитник «Черноморца» не хочет играть в России

Центральный защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава заявил, что если сменит клубную прописку, то не для перехода в российский чемпионат.

«Я был очень рад узнать, что мной интересуется «Шахтер». Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я пока его не касаюсь.

Пока мне бы хотелось остаться в «Черноморце» и помочь ему достичь цели на сезон — попасть в первую шестерку. Если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет представлять чемпионат России», – приводит слова Хочолавы Sportarena.

Известно, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Ростов», «Амкар» и «Шахтер». В текущем сезоне он провел 16 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых отметился одним голом и результативной передачей.