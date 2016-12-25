Мостовой назвал Витселя лучшим полузащитником РФПЛ 2016 года

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что Аксель Витсель из «Зенита» является лучшим полузащитником российской Премьер-лиги в уходящем году.

«Лучшим полузащитником 2016 года назову Акселя Витселя из «Зенита». Бельгиец выступает стабильнее остальных на своей позиции, ниже своего высокого уровня не опускался. Это показатель игрока европейского класса. Даже несмотря на всю эту трансферную историю, Витсель продолжает профессионально выполнять свою работу», — сказал Мостовой.