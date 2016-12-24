Журналист: «Не удивлюсь, если завтра прочитаю новость о трансфере Хачериди в «Зенит»

Журналист телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас отреагировал на слова агента защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди Вадима Шаблия относительно возможного перехода украинского футболиста в «Зенит». Напомним, Шаблий заявил, что у Бурбаса паранойя, а его клиент не стал бы переходить в клуб из России.

«На личностные обиды переходить не хочу. Шаблий давно не появлялся в эфире нашего телеканала. Может, ему мало славы, вот и решил сорваться на мне. На самом деле, слова этого агента уже давно привык делить на четыре.

Хорошо запомнил случай с трансфером Гладкого в «Динамо». Сперва возможность такого перехода Шаблий называл чепухой. Проходит день и – представление игрока в новом клубе. Не удивлюсь, если завтра на официальном сайте «Зенита» прочитаю новость о подписании Хачериди.

«Зенит» не обращался к Вадиму? Наверное, потому что он не собственник игрока. Как положено, питерцы сперва вышли на руководство киевского клуба. Или Шаблий уже мнит себя управленцем «Динамо», чтоб первым делом к нему обращаться?» – сказал Бурбас.