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    Агент Хачериди: «Если бы Евгений решил вести с кем-то переговоры, то это точно был бы клуб не из России»

    Футбольный агент защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди Вадим Шаблий прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Зенит». Ранее журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас сообщил, что российский клуб предлагает за 29-летнего футболиста 4 миллиона евро.

    «Мне очень тяжело комментировать информацию, появившуюся от этого источника, потому что вся его деятельность говорит либо о том, что он нездоров, либо о том, что он очень загодя и очень сильно начал праздновать Новый год. Такое ощущение, что у Бурбаса паранойя. Если ему необходимы деньги на лечение, то клуб «Динамо» готов их выделить, поскольку футбольные болельщики страдают от постоянной дезинформации из уст этого деятеля.

    Что касается Хачериди, то официально заявляю, что его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2018 года. От «Зенита» ни в клуб, ни ко мне лично не поступало никаких предложений по Хачериди. Кроме того, цифра в 4 миллиона является откровенно неуважительной и по отношению к клубу, и по отношению к Хачериди, учитывая уровень этого исполнителя. Даже если бы Женя и решил вдруг рассмотреть какие-то предложения или вдруг начать с кем-то переговоры, то совершенно точно это был бы клуб не из России. Это его позиция, и это я знаю абсолютно точно», – сказал агент.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    24.12.2016 06:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      druga7 25 декабря 2016, 00:42

      Песня гр Гости из Будущего: "Все решено за меня"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 14:16

      Он через год нахуй никому не нужен будет. Ему тридцал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 декабря 2016, 11:23

      В смысле он в грузию что ли хочет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 24 декабря 2016, 09:35

      кто этот хачериди? куда он пашел? я этого шаблия первый раз вижу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 декабря 2016, 09:15

      Грубо как то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 декабря 2016, 07:37

      Жаль, что желтоблакитного не будет в Зените. Было бы весело устроить Майдан среди бразильцев и нашпунять Кокорина

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Фан666 24 декабря 2016, 07:52

      Хорошая карикатурка получилась!!!
      +++++++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 24 декабря 2016, 07:32

      пипец возомнили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 декабря 2016, 07:30

      Агент просто всего не знает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 24 декабря 2016, 06:43

      Да кому он нужен в России...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +997

      egrrr > petlyra 24 декабря 2016, 06:54

      цену набивают, в итоге в Динамо так и просидит годик, потом спустится в клуб ниже ...

      1
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