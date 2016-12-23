Насри: «В Севилье вкусная еда и красивые девушки»

Полузащитник «Севильи» Самир Насри рассказал о причинах перехода в испанский клуб и впечатлениях от новой команды.

«Гвардиола хотел, чтобы я остался, но после пяти лет в Манчестере — где в последние годы у меня было много травм — мне хотелось чего-то нового. Я много спрашивал у Наваса, Силвы и Нолито о городе, все оказалось идеально. Тут вкусная еда и красивые девушки. Главный тренер Хорхе Сампаоли прибыл сюда с задачей, сопоставимой его победе на Копа Америка в 2015 году. Гвардиола рассказал мне много хороших вещей об ассистенте Хуанме Лильо. В итоге предложение показалось мне идеальным», — сказал Насри в интервью с испанским журналистом Рубеном Уриа.