Витсель не хочет уходить из «Зенита» этой зимой

Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле заявил, что его клиент не намерен покидать петербургский клуб в зимнее трансферное окно. По его словам, бельгиец желает отработать свой контракт с сине-бело-голубыми до конца и покинуть команду на правах свободного агента.

«Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за «Зенит». Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из «Зенита», – сказал Гобле.

Ранее сообщалось, что Витсель может перейти в «Ювентус» этой зимой.