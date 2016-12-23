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Витсель не хочет уходить из «Зенита» этой зимой

23 декабря 2016, 14:05
33

Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле заявил, что его клиент не намерен покидать петербургский клуб в зимнее трансферное окно. По его словам, бельгиец желает отработать свой контракт с сине-бело-голубыми до конца и покинуть команду на правах свободного агента.

«Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за «Зенит». Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из «Зенита», – сказал Гобле.

Ранее сообщалось, что Витсель может перейти в «Ювентус» этой зимой.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (33)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1482491268
да потому что за 10 млн ев он нах не кому не нужен
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FCZenit1990
1482491869
Ну и правильно не продавайте как чемпион уйдет в золотой майке
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woyser
1482492497
Правильно, зачем уходить зимой. Игры в ЛЕ, борьба за чемпионство, плюс будет одним из первых, кто с играет на новом стадионе.
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товрос
1482493159
за Белгийцем уже БАРСЕЛОНА наблюдает ,ЗЕНИТ хоть и богатый,но все равно можно бабла урвать ЮВЕНТУС через хер бросить
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alexidj
1482494220
хитрые парни из юве..бесплатно решили забрать)
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Kulimen
1482494766
Ясен хор, его же Барса бесплатно летом взять хочет.
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sandutzu
1482495082
ну да. конечно уезжать не хочет. просто хитрый агент знает что в статусе свободного агента сможет раскрутить нового работодателя на больше подъемных
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Александ1982
1482495789
да с кем- то уже договорились чтобы бабки не платить)))зенит попал на бабки
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aleksander
1482515199
Ювентус нашептал...
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кошмарик
1482526493
ща посадит его зеня банку шлифовать.. моск у кучерявого сразу на место встанет.. полгода на банке и никакому юве он и даром не нужен будет
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