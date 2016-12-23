Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джано признался, что раньше плакал после матчей

    Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о своих переживаниях при непопадании в стартовый состав красно-белых. По его словам, в основе команды играли футболисты, которые были слабее его.

    – Еще через какие испытания пришлось пройти в «Спартаке»?

    – Тяжелее всего – когда не играешь. Матч провел, на три следующих в заявку не попадаешь. Сейчас такого нет. Вот вырвали победу у «Амкара», но я не лучший футбол показал. При Эмери, Карпине, Якине надолго сел бы в запас.

    – Самая обидная в этом смысле ситуация?

    – В Москве против «Бенфики» отыграл неплохо. Заменили во втором тайме из-за того, что судороги начались. Потом три тура вне заявки, от Эмери ни слова. При Карпине, если вышел, обязательно надо отдать либо забить. Не получилось – на лавку. Я плакал после этих матчей!

    – Вы серьезно?

    – Да. Часто бывало: идет тренировка. Я хорошо работаю. Сильнее футболиста, с которым конкурирую. Но знаю – на матч не выпустят. И психологически умираю! Играет тот, кого вчера купили. Кто в «Спартаке» давно или свой воспитанник – сидит. Раньше, если тур в субботу, состав можно было назвать уже в понедельник.

    – Это у Карпина?

    – Почти у всех. Зато Каррера все решает на предыгровой тренировке. Ты в порядке – будешь в основе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2016 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +298

      Мортус 23 декабря 2016, 13:33

      Хорошо не сцался

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4994

      neveldomha 23 декабря 2016, 13:28

      Вполне нормальное побочное явление при употреблении гормональных стероидов.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 