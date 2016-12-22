Источник: Бурлак зимой не перейдет в «Локомотив» и останется в «Рубине»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак не покинет команду во время зимнего трансферного окна. По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Локомотив», однако сам игрок не намерен переходить в стан железнодорожников. Напомним, россиянин уже играл за красно-зеленых с 2008 по 2013 год.

По данным Transfermarkt, стоимость Бурлака составляет 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Рубин» в РФПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.