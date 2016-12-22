Фавр: «44 очка после первого круга – это фантастика»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр очень доволен тем, как его команда провела первую часть сезона.

По словам специалиста, 44 очка в чемпионате Франции перед зимним перерывом – это отличный показатель.

«Ничья в игре «Бордо» – хороший результат, так как по ходу матча могло произойти все. 44 очка после первого круга – это фантастика. Мы должны и дальше прогрессировать, над этим будем работать.

Команда продолжит играть с данной философией и в 2017 году. Мы можем быть лучше во всех аспектах. В составе много молодых игроков, которые смогут прибавить», – сказал он.