Фавр: «44 очка после первого круга – это фантастика»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр очень доволен тем, как его команда провела первую часть сезона.
По словам специалиста, 44 очка в чемпионате Франции перед зимним перерывом – это отличный показатель.
«Ничья в игре «Бордо» – хороший результат, так как по ходу матча могло произойти все. 44 очка после первого круга – это фантастика. Мы должны и дальше прогрессировать, над этим будем работать.
Команда продолжит играть с данной философией и в 2017 году. Мы можем быть лучше во всех аспектах. В составе много молодых игроков, которые смогут прибавить», – сказал он.
Источник: ФК «Ницца»