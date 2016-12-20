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    Бубнов: «Василий Березуцкий предпочтительнее Кутепова в обороне»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что игрок ЦСКА Василий Березуцкий смотрится предпочтительнее представителя красно-белых Ильи Кутепова на своей позиции.

    «Если брать все необходимые критерии по игре Василия Березуцкого и Кутепова, то армеец предпочтительнее. Кутепов быстрее Березуцкого? Нет. Кутепов лучше него играет головой? Нет. Не думаю, что Кутепов более технически оснащен Березуцкого. Не случайно же Черчесов оставил в сборной защитника ЦСКА. Говорить, что Кутепов на сегодняшний день лучший центральный защитник, не стал бы», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    20.12.2016 17:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +173

      agrmark 21 декабря 2016, 07:21

      Сейчас уже вряд ли!

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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 20 декабря 2016, 21:24

      Кутепов-самый потенциальный центральный защитник, а может и самый лучший молодой игрок в сборной России. Насчет Березуцкого я не согласен. Старый он уже для сборной!

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 20 декабря 2016, 20:57

      Кутепов лучше так, как моложе и выносливей.

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 20 декабря 2016, 20:11

      Какой смысл ставить в сборной пенсионеров? Если сейчас молодежь не наигрывать, то когда. Кутепов будет играть в клубе, будет больше опыта. Если хотим достойно выступить в 2018, то нужна молодежь, которая играет в клубах, в центр обороны. Иначе это будет проходной двор, скорости у стариков уже не стает

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 декабря 2016, 18:03

      Прогресс Кутепова при Каррере очевиден. Грешен, сначала думал, что вряд ли из него получится центробек экстра-класса! Теперь думаю иначе. Будет работать, наберётся опыта и запросто станет столпом обороны сборной. Мыслить на поле при Каррере он стал уже намного быстрее, чем прежде. Будет лучше читать игру, то и недостаток скорости в движении этим компенсируется. Но сравнивать его пока с Василием Березуцким просто нелепо! Пока это просто разные величины!

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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 > cska-62 20 декабря 2016, 21:11

      Согласен, наиграет опыт и будет как Вася в лучшие свои годы, а может (вполне возможно) даже и покруче. Игнашевич и Березуцкий были в свое время очень круты, но пора уже давать дорогу молодым и наигрывать молодежь.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 декабря 2016, 17:50

      У березуцкого просто опыт есть,вот и ставят,так то они практически одинаковы

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