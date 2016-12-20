В «Рубине» не исключили уход Оздоева и Сонга

Президент «Рубина» Ильсур Метшин отметил, что клуб открыт для переговоров по любому своему футболисту. Команда намерена определиться с игроками, которые покинут коллектив, в начале следующего года.

«У Алекса Сонга вообще никаких проблем по здоровью нет. Существует вопрос длинной скамейки. Сейчас тренер под свое видение набирает коллектив. А кто останется и с кем расстанемся, будем обсуждать после Нового года. Поэтому ни про Сонга, ни про Оздоева сказать точно не могу. Мы по всем футболистам открыты», – заявил Метшин.