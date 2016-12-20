Халк: «На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно»

Бывший игрок «Зенита» Халк оценил игру петербургского клуба в текущем сезоне. Напомним, что сейчас бразилец выступает за «Шанхай СИПГ».

– Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу говорит, что раньше в петербургской команде очень многое зависело от вас и вашей игры, а теперь она избавляется от «халкозависимости». Как к этому относитесь?

– Мне так не кажется. Вы же видите, команда почти не поменялась и отлично выступает. В «Порту» после моего отъезда так тоже говорили, и вообще такое часто звучит, когда из команды уходит индивидуально сильный игрок. Но результат всегда зависит от команды в целом. Когда взаимодействие всех футболистов находится на высоком уровне, тогда и личные качества становятся заметнее. «Зенит» – такая команда, в которой важен каждый игрок, и каждый обладает своими сильными сторонами. На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно. И его индивидуальное мастерство тоже выходит на первый план, но, опять же, благодаря командной игре.