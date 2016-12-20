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  • Халк: «На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно»

Халк: «На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно»

20 декабря 2016, 08:44
9

Бывший игрок «Зенита» Халк оценил игру петербургского клуба в текущем сезоне. Напомним, что сейчас бразилец выступает за «Шанхай СИПГ».

– Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу говорит, что раньше в петербургской команде очень многое зависело от вас и вашей игры, а теперь она избавляется от «халкозависимости». Как к этому относитесь?

– Мне так не кажется. Вы же видите, команда почти не поменялась и отлично выступает. В «Порту» после моего отъезда так тоже говорили, и вообще такое часто звучит, когда из команды уходит индивидуально сильный игрок. Но результат всегда зависит от команды в целом. Когда взаимодействие всех футболистов находится на высоком уровне, тогда и личные качества становятся заметнее. «Зенит» – такая команда, в которой важен каждый игрок, и каждый обладает своими сильными сторонами. На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно. И его индивидуальное мастерство тоже выходит на первый план, но, опять же, благодаря командной игре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк Жулиано
Комментарии (9)
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Parham
1482213013
Ты прав!!!
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VeniaminS
1482213209
Это точно!!!
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Garrincha58
1482213358
7!!!
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multi1984
1482213727
Была б защита..а нападение всегда забивает.вот что имел ввиду Халк)
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mik1954
1482213888
На вторую часть сезона необходимо укрепить центральную зону и все будет в порядке...
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Zenit-84
1482214300
Следит...
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skorikov.sn
1482217703
Наверное обратно хочет...
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alexis02lion
1482219644
Да всё правильно сказал. Если всё строится на одном игроке, то раз его внезапно сломали до конца сезона и всё, пора на понижение в классе что ли сразу. Всё зависит от командной игры. Не он один ушёл и ни Жулик один пришёл. Так что всё компенсировалось новыми исполнителями и командной игрой. Тот же Наполи после продажи Игуаина и сломанного Милика не так уж и в кризисе. За Лигу Чемпионов и без первого и с потерей второго борется.
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Дмитрий1515
1482228547
Халк как танк на всех шел, Жулиано же отдает прекрасные пасы и сам забивает.
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