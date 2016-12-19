ЦСКА не может сейчас вернуть Панченко без согласия «Динамо» и самого игрока

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, принадлежащий ЦСКА, не может в данный момент вернуться в армейский клуб без согласия бело-голубых и самого игрока: таким образом составлен арендный договор между клубами. У динамовцев есть срок до завершения зимнего трансферного окна, чтобы решить вопрос с предложением 27-летнему футболисту о полноценном контракте.

«У «Динамо» есть время на решение вопроса, связанного с предложением Кириллу Панченко от нашего клуба, – оно ограничено зимним трансферным окном. Арендный контракт подписан таким образом, что без согласия «Динамо» и самого Кирилла вернуться в ЦСКА сейчас он не сможет», – сообщили в пресс-службе «Динамо».