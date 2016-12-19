Гвардиола хочет пригласить Срну в «Манчестер Сити»

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна может перейти в «Манчестер Сити». На этом настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который проявлял интерес к хорвату еще во времена работы в «Барселоне».

Напомним, сине-гранатовые хотели заполучить 33-летнего игрока нынешним летом, а также, по информации некоторых СМИ, продолжают попытки в настоящее время. Ранее даже сообщалось, что стороны уже достигли согласия и Срна переберется в каталонский клуб в период зимнего трансферного окна.

В текущем розыгрыше УПЛ Срна принял участие в 13-ти матчах, записав в свой актив один гол и шесть результативных передач.