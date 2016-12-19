Черчесов: «В игре с Коста-Рикой сборная России дала болельщикам определенный повод для оптимизма»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что товарищеский матч с Коста-Рикой (3:4), несмотря на проигрыш, подарил болельщикам определенную надежду. По мнению специалиста, в этой игре можно было разглядеть контуры характера российской национальной команды.

«Мы провели хороший, качественный сбор в Краснодаре. Целенаправленно готовились к одному конкретному матчу. Сборная Коста-Рики – очень хороший соперник, она дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2014, где уступила Голландии только в серии пенальти. Важно, что мы встречаемся с командами из разных географических зон, знакомимся с их манерой игры. По моему мнению, открытие стадиона «Краснодара» удалось, получился запоминающийся футбольный спектакль. Приятно, что мы первыми сыграли на такой великолепной арене. Нужно отдать дань уважения Сергею Галицкому, он сделал большое дело как для своего региона, так и для всего российского футбола. Президент ФК «Краснодар» хотел открыть стадион именно матчем сборной России, и это делает нам честь.

Добиться положительного результата не вышло, но во время игры были моменты, в которых можно было разглядеть контуры характера команды. Конечно, всегда неприятно проигрывать в компенсированное время, но, думаю, мы дали болельщикам определенный повод для оптимизма. Команда забила три мяча, до последней минуты атаковала, могла завершить поединок со счетом 4:4. Также можно отметить, что в физическом плане в матче с Коста-Рикой мы выглядели лучше, чем в предыдущих играх. Это подтверждается и статическими данными. Так, по сравнению с контрольным матчем со сборной Турции, в этот раз команда сделала ровно на 200 технико-тактических действий больше», – сказал Черчесов.