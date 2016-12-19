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  • Черчесов: «В игре с Коста-Рикой сборная России дала болельщикам определенный повод для оптимизма»

Черчесов: «В игре с Коста-Рикой сборная России дала болельщикам определенный повод для оптимизма»

19 декабря 2016, 16:58
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что товарищеский матч с Коста-Рикой (3:4), несмотря на проигрыш, подарил болельщикам определенную надежду. По мнению специалиста, в этой игре можно было разглядеть контуры характера российской национальной команды.

«Мы провели хороший, качественный сбор в Краснодаре. Целенаправленно готовились к одному конкретному матчу. Сборная Коста-Рики – очень хороший соперник, она дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2014, где уступила Голландии только в серии пенальти. Важно, что мы встречаемся с командами из разных географических зон, знакомимся с их манерой игры. По моему мнению, открытие стадиона «Краснодара» удалось, получился запоминающийся футбольный спектакль. Приятно, что мы первыми сыграли на такой великолепной арене. Нужно отдать дань уважения Сергею Галицкому, он сделал большое дело как для своего региона, так и для всего российского футбола. Президент ФК «Краснодар» хотел открыть стадион именно матчем сборной России, и это делает нам честь.

Добиться положительного результата не вышло, но во время игры были моменты, в которых можно было разглядеть контуры характера команды. Конечно, всегда неприятно проигрывать в компенсированное время, но, думаю, мы дали болельщикам определенный повод для оптимизма. Команда забила три мяча, до последней минуты атаковала, могла завершить поединок со счетом 4:4. Также можно отметить, что в физическом плане в матче с Коста-Рикой мы выглядели лучше, чем в предыдущих играх. Это подтверждается и статическими данными. Так, по сравнению с контрольным матчем со сборной Турции, в этот раз команда сделала ровно на 200 технико-тактических действий больше», – сказал Черчесов.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Igornv
1482157236
Молодежь хочется увидеть!
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Александр 13
1482159979
Ты че блять с Бубновым сдружился, на 200 ТТД больше, игру им поставь чтоб на ЧМ опять в штаны не наложили.
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Red_Green 1991
1482160997
Кажется мы со Станиславом Саламовичем смотрели разные матчи)))
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ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА
1482161287
нет не дали повода
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sergey_86-76
1482161667
а что так во-время этот матч обсуждается?? зато матч с Катаром дал повод для оптимизма болелам Катара
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афоня72
1482162553
Да нет никакой игры. Оборона дырка от бублика, забивных напов тоже нет, их чуть прихватили и все. А опорника хорошего, чтоб выжигал либо как Денисов в лучшие годы как собака в центре цеплялся, тоже нет.-вот такой оптимизм.
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Dellleone
1482164304
Еще один повод говорить о том что они мертвые
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Фан666
1482164532
Оптимизм? Ну да вся страна была в экстазе после поражения от Коста-Рики. Ну а после поражения от Катара оптимизм вырос до заоблачных высот!
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15426378s
1482314375
вот интересно, а что должен Черчесов говорить, все го.....о, тогда после такого сказанного Саламычу находится на посту сборной так скажем меньше часа.
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qwera 1969
1482334586
Как только не стыдно такое говорить. Оптимист хренов...
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