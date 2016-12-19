РФС запретил 14 клубам регистрировать новичков

похер то что у Томи Мордовии хз какие задолжности надо Кс первыми поставить :D
Руководство «Крыльев Советов» планирует в ближайшее время закрыть долги по зарплате перед одним из игроков команды.
У Томи весь состав ждёт зп XD
Подведены итоги заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ, которое состоялось в пятницу, 16 декабря. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля. В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 сентября 2016 года.
На заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ были приняты следующие решения:
– за наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами и т.д.) по состоянию на 30.09.2016 г. – ввести с 16.12.2016 г. запрет на регистрацию новых игроков следующим футбольным клубам:
1. «Крылья Советов» г. Самара
2. «Томь» г. Томск
3. «Амкар» г. Пермь
4. «Рубин» г. Казань
5. «Тосно» г. Тосно
6. «Динамо» г. Москва
7. «Сокол» г. Саратов
8. «Луч-Энергия» г. Владивосток
9. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск
10. «Сибирь» г. Новосибирск
11. «Кубань» г. Краснодар
12. «Мордовия» г. Саранск
13. «Шинник» г. Ярославль
14. «Балтика» г. Калининград