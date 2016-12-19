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    РФС запретил 14 клубам регистрировать новичков

    Подведены итоги заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ, которое состоялось в пятницу, 16 декабря. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля. В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 сентября 2016 года.

    На заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ были приняты следующие решения:

    – за наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами и т.д.) по состоянию на 30.09.2016 г. – ввести с 16.12.2016 г. запрет на регистрацию новых игроков следующим футбольным клубам:

    1. «Крылья Советов» г. Самара

    2. «Томь» г. Томск

    3. «Амкар» г. Пермь

    4. «Рубин» г. Казань

    5. «Тосно» г. Тосно

    6. «Динамо» г. Москва

    7. «Сокол» г. Саратов

    8. «Луч-Энергия» г. Владивосток

    9. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск

    10. «Сибирь» г. Новосибирск

    11. «Кубань» г. Краснодар

    12. «Мордовия» г. Саранск

    13. «Шинник» г. Ярославль

    14. «Балтика» г. Калининград

    Источник: РФС

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    19.12.2016 10:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 декабря 2016, 12:30

      похер то что у Томи Мордовии хз какие задолжности надо Кс первыми поставить :D

      Руководство «Крыльев Советов» планирует в ближайшее время закрыть долги по зарплате перед одним из игроков команды.

      У Томи весь состав ждёт зп XD

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 декабря 2016, 13:06

      Пока не будет сильной экономики(а не дутого величия из тв) не будет хорошего футбола!

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 декабря 2016, 12:58

      Вот эта вся и помощь от комиссии РФС, наложить штрафы. Нет бы помочь клубам. Если уже такие клубы как Рубин и Динамо в задолженностях, то лига в полнейшей жопе.

      2
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      Рейтинг: +25044

      bset 19 декабря 2016, 10:58

      Все говорят про расширение Премьер-лиги до 18 команд. Такими темпами у нас скоро останется 10 клубов и лишь один дивизион. Неужели наше руководство не видит, что это все носит массовый характер и пора начать принимать меры! Я понимаю, что конкуренция ниже, все дела. Но кто будет вообще смотреть российский футбол, если останется пару команд? Да никто! Интерес должен быть во всех дивизионах! Должна быть зрелищность!

      3
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      Рейтинг: +11

      Seillemar > bset 19 декабря 2016, 11:40

      Как будто деду морозу написал. Не останется мало клубов, не бойся, такой грандиозный распил не прикроют. Исчезнут одни клубы , тут же появятся другие.

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset > Seillemar 19 декабря 2016, 12:44

      Это может и ладно. Но что делать болельщикам, которые всю жизнь болели за свои клубы и вдруг их не стало? Как же история? Некоторым клубам больше 50 лет. А тут ради нового клуба закрывать старый? Бред

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > bset 19 декабря 2016, 12:51

      Все говорят про вставание с колен. Но предприятия банкротятся, рабочих мест все меньше. Неужели наше руководство не видит, что это принимает массовый характер и пора принимать меры. Нужно производить машины лучше Мерседесов, телефоны. лучше Эппл, наши футболисты должны играть лучше Реала, должна быть зрелищность. РУКОВОДСТВО, ПРИМИТЕ МЕРЫ!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset > kykyi 19 декабря 2016, 12:59

      Ну с каких колен? У нас нет столько земель, сколько есть у других развитых стран. У нас нет столько нефти и газа, сколько есть у других развитых стран. Хотя постойте... Что-то не сходится...

      1
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      Рейтинг: +44

      Deo > bset 19 декабря 2016, 13:14

      Отнюдь не бред. Клубы не исчезают физически. Ликвидируются юр. лица вместе с долгами и создаются новые, на которые так-же продолжают выделяться средства из обл. бюджета. В итоге для болельщиков всё тот-же клуб, уровнем правда пониже. А для руководства новые бабки, под пилу. История волгоградского Ротора показательна в этом плане.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > bset 19 декабря 2016, 14:36

      Проблема не в земле не в газе и не в нефти. У Кореи, Японии и Сингапура нет ни 1 ни 2 ни 3.

      -1
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      Рейтинг: +25044

      bset > kykyi 19 декабря 2016, 14:42

      Да это понятное дело. Проблема в голове. Русский менталитет - воруй, сри вокруг, а потомки как-нибудь разберутся потом

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > bset 19 декабря 2016, 14:47

      Сдается мне, что и не в менталитете. У корейцев. северных и южных, менталитет один и тот же. Просто одни отстояли демократию, а другие живут в изоляции, с наследственным вождем. Самым мудрым, несменяемым и очень крутым, с ядерной бомбой в обнимку. но полуголодные.

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