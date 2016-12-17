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  • Агент заявил, что на Кверквелию претендуют три-четыре российских клуба

Агент заявил, что на Кверквелию претендуют три-четыре российских клуба

17 декабря 2016, 17:44
5

Агент Реваз Челебадзе, представляющий интересы защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, подчеркнул, что уход игрока из казанского клуба является решенным делом. По его словам, футболист уже знает, где продолжит карьеру. В текущем розыгрыше РФПЛ Кверквелия не провел ни одного матча.

«Соломон точно перейдет в другой клуб, этот вопрос уже решен на 99 процентов, но пока не хочется раскрывать, в какой именно. На данный момент на игрока претендуют три-четыре российских клуба, в Европу защитник не поедет. Все должно решиться на следующей неделе», – сказал Челебадзе.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Кверквелия Соломон
Комментарии (5)
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Joko21
1481986685
Ростову бы пригодился в ЛЕ
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каа
1481989815
Видимо совсем дела плохи что время от времени приходится напоминать об игроке...
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КЁРТИС
1481994754
Хороший игрок. В ЦСКА его вместо элитной породы древесины Березуцких и Игнашевича.
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oyabun
1481997685
А сказать что это за клубы никак нельзя?
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Супермачо
1482062052
Вот так этой Европе, к ним не поедут. )
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