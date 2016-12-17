Агент заявил, что на Кверквелию претендуют три-четыре российских клуба

Агент Реваз Челебадзе, представляющий интересы защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, подчеркнул, что уход игрока из казанского клуба является решенным делом. По его словам, футболист уже знает, где продолжит карьеру. В текущем розыгрыше РФПЛ Кверквелия не провел ни одного матча.

«Соломон точно перейдет в другой клуб, этот вопрос уже решен на 99 процентов, но пока не хочется раскрывать, в какой именно. На данный момент на игрока претендуют три-четыре российских клуба, в Европу защитник не поедет. Все должно решиться на следующей неделе», – сказал Челебадзе.