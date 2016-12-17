Ринат Билялетдинов: «Гаджиев – лучший тренер первой части сезона РФПЛ»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отметил, что в первой части сезона РФПЛ его приятно удивил «Амкар». По мнению специалиста, Гаджи Гаджиев является лучшим тренером чемпионата на данный момент.

«Ставлю Гаджиева на первое место. Дальше напрашиваются тренеры «Ростова», «Спартака» и «Уфы». Достижение «Амкара» в первой половине чемпионата – это самый яркий показатель мастерства тренера. Я не ожидал такого от пермяков.

Я не скажу, что Гончаренко удивил своей работой в «Уфе». Ребята правильно выполняли его установки. Они знают свои сильные стороны. «Уфа» – яркий пример, как можно добывать очки», – заявил Билялетдинов.