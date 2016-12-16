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  • Богуш: «Некоторые ходили на тренировки Газзаева как на каторгу»

Богуш: «Некоторые ходили на тренировки Газзаева как на каторгу»

16 декабря 2016, 13:10
1

Бывший голкипер киевского «Динамо» Станислав Богуш вспомнил о том, как ему работалось под руководством Валерия Газзаева, который был главным тренером украинского клуба с 2009 по 2010 год.

«То, что у него установки не занимали много времени, мне даже нравилось. Они происходили в раздевалке перед самой игрой. Это было для меня положительным опытом. Я понимал, с какой целью это делалось. В некоторых командах установка проходит за несколько часов до игры. Из своего опыта скажу, что были такие тренеры, которые давали установку чуть ли не до обеда. Оно, может, не все запоминается. А тут, когда это происходит непосредственно перед выходом на поле, тебе дают установку, она у тебя в голове держится, и легче ее выполнять.

Самое странное упражнение при Газзаеве? Ну, чего-то прямо такого сверхстранного я не помню. Но помню, что он не баловал разнообразием тренировочного процесса. В основном всегда было одно и то же. Потом были моменты, когда ребята привыкли уже к этому всему. И ты едешь на тренировку и знаешь, что сейчас будет – какое упражнение. И очень многим не нравилось… Да чего многим, всем, наверное, не нравилось то, что все это было без мяча, не в игровой форме. Из игрового можно было выделить только держание мяча какое-нибудь. А все остальное – это более физический труд. Типа «станций», «фортлейков». А если это удары… Когда он говорил: «Так, сегодня побьем по воротам» — это значило, что будут забеги через все поле в тройках. Таких повторений могло быть 8-10.

Ребята, добегая с мячом к штрафной, уже били с закрытыми глазами – попал, не попал. Честно признаться, это был тяжелый труд. Некоторые говорили, что едут на тренировки как на каторгу. Каждый день смеялись. Это не умаляет достоинств Газзаева. Это не критика, это просто мой опыт. Я не критикую, а просто сравниваю, исходя из личного опыта. У меня постоянно были такие эмоции… Я постоянно ходил какой-то угнетенный, уставший. Это тоже не могло не отобразиться на результатах», — заявил страж ворот.

Источник: Xsport
Украина. Премьер-Лига Динамо К Богуш Станислав Газзаев Валерий
Комментарии (1)
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neofizer
1481892113
нытик.
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