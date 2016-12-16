МЛС ждет расширение до 28 команд

В следующем сезоне в МЛС будет увеличено количество команд с 24 до 26. Об этом рассказал комиссионер североамериканской футбольной лиги Дон Гарбер. К концу 2020 лига расширится 28 клубов. Каждый новый участник должен будет внести в бюджет лиги по 150 миллионов долларов.

На расширение претендуют команды из Шарлотты, Цинциннати, Детройта, Нэшвилла, Сакраменто, Сент-Луиса, Сан-Антонио, Сан-Диего и Тампы. Еще одним претендентом являлась команда из Майами, частью которой владеет Дэвид Бекхэм, но из-за проблем со строительством стадиона включение этого клуба в МЛС в ближайшие годы остается под вопросом.