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МЛС ждет расширение до 28 команд

16 декабря 2016, 11:19
4

В следующем сезоне в МЛС будет увеличено количество команд с 24 до 26. Об этом рассказал комиссионер североамериканской футбольной лиги Дон Гарбер. К концу 2020 лига расширится 28 клубов. Каждый новый участник должен будет внести в бюджет лиги по 150 миллионов долларов.

На расширение претендуют команды из Шарлотты, Цинциннати, Детройта, Нэшвилла, Сакраменто, Сент-Луиса, Сан-Антонио, Сан-Диего и Тампы. Еще одним претендентом являлась команда из Майами, частью которой владеет Дэвид Бекхэм, но из-за проблем со строительством стадиона включение этого клуба в МЛС в ближайшие годы остается под вопросом.

Источник: Skysports
США. МЛС Бекхэм Дэвид
Комментарии (4)
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DonBombardir
1481876742
Нужно и нам сделать восточную и западную конференции. Пора уже развивать восток страны.
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alexis02lion
1481892571
Правильно. Штатов много. Один хоккей смотреть этого мало. Или только баскетбол. Так что правильное движение. И Бэксу удачи с его командой. Его жизнь в футболе явно должна продолжаться.
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