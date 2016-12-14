Тарханов назвал «Урал» скромным, но гордым клубом

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказал мнение о финансовых возможностях клуба в ближайшее трансферное окно. По словам специалиста, уральская команда не способна тратить такие же суммы, как и топ-клубы нашего чемпионата.

«Мы не «Зенит» или «Спартак». Они в России могут купить, по сути дела, любого игрока. «Урал» – клуб по своим возможностям гораздо скромнее. Но есть амбиции, желание чего-то добиться, хорошо играть. Мы скромные, но гордые. У нас есть перспективные талантливые молодые ребята, но они сегодня не готовы проводить все матчи стабильно. Искали тех, кто даст команде качество, но не сумели найти замену всем ушедшим. Отсюда – результат, то место, которое мы занимаем», – сказал Тарханов.

На данный момент «Урал» занимает 13 место в турнирной таблице.