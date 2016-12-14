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МВД изучит матч «Урал» – «Терек»

14 декабря 2016, 00:06
12

Учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян заявил, что в МВД заинтересовались скандалом вокруг матча чемпионата России между «Уралом» и «Тереком». Напомним, матч завершился победой грозненцев со счетом 4:1.

«После огромного количества звонков, жалобы на бездействие и прочие процессуальные действия наше заявление дошло до исполнителя и сегодня вызвали на дачу объяснений в УЭБиПК МВД РФ. Следователь недоволен представленным отчетом от РФС. Будет делать запросы в FederBet, букмекерские конторы РФ и иностранные», – сказал Лалаян порталу Znak.com.

Напомним, ранее комиссия экспертов не нашла в матче «Урал» – «Терек» характерных черт договорной игры.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (12)
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МасСуд
1481663933
Да засуньте этот матч себе в жопу.... достали уже. Эта обезьяна лунгу что то пернула ртом и понеслось
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GeorgeXIII
1481664490
Ещё надо УФАС, Следственный комитет, налоговую подключить))
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Борз-95
1481664943
Да пускай проверяют, а то постоянно будут напоминать, если Урал играть не умеет,при чем тут Терек.
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Андрей 26 rus
1481665421
Лучше МВД бандюков о воров ловят а не в футболе разбираются
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ДАША Д
1481681893
Возьмут биатлониста, легкоатлета, шахматиста и будут изучать футбол.
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Фан666
1481689732
Там точно одни эксперты собрались
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спанчес
1481692531
хорошая работа у МВД
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VSEzaSPARTAK
1481696587
Ну-Ну
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Симбир
1481702652
Это просто совпадения: 14.06.15 приходит Гончаренко, 25.08.15 "исчезает" перед матчем с Тереком. 22.09.15 приходит Скрипченко, 01.11.16 уходит ПОСЛЕ! матча с Тереком...
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RJM555
1481717900
А почему не прокуратура?
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