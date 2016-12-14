МВД изучит матч «Урал» – «Терек»

Учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян заявил, что в МВД заинтересовались скандалом вокруг матча чемпионата России между «Уралом» и «Тереком». Напомним, матч завершился победой грозненцев со счетом 4:1.

«После огромного количества звонков, жалобы на бездействие и прочие процессуальные действия наше заявление дошло до исполнителя и сегодня вызвали на дачу объяснений в УЭБиПК МВД РФ. Следователь недоволен представленным отчетом от РФС. Будет делать запросы в FederBet, букмекерские конторы РФ и иностранные», – сказал Лалаян порталу Znak.com.

Напомним, ранее комиссия экспертов не нашла в матче «Урал» – «Терек» характерных черт договорной игры.