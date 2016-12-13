Аршавин: «Падение уровня РФПЛ? Стало меньше денег у команд – это главная причина»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью программе «Футбол России» на канале «Россия 24» оценил уровень РФПЛ, а также заявил, что не хочет выступать в клубах Премьер-лиги, которые находятся ниже восьмого места в турнирной таблице.
– Следите за происходящим в чемпионате России?
– Бывает, не смотрю совсем. Тур перед перерывом посмотрел практически полностью. Как попадется.
– Какие впечатления? Говорят, наш уровень сильно упал.
– Если он упал, то уже давно.
– С чем это связано?
– Стало меньше денег у команд. Это главная причина.
– Есть ли возможность вас увидеть в чемпионате России?
– Во вторую восьмерку я не хочу идти. Если бы я хотел играть, то лучше бы остался в «Кубани». Если бы там продолжали строить команду, как это было до меня. А в те команды, которые я хочу, думаю, что меня не позовут.