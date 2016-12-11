Сонг может покинуть «Рубин» и перейти в китайский клуб

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг может покинуть казанскую команду во время зимнего трансферного окна. По информации источника, в услугах камерунского футболиста заинтересован клуб из Китая. Отмечается, что главный тренер казанцев Хави Грасия недоволен отношением игрока к тренировкам и готов его продать.

По данным Transfermarkt, стоимость Сонга составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.