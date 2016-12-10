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    Бышовец: «Рад, что Смолов состоялся и самоутвердился. Чего не скажешь о Кокорине»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец сравнил нападающего «Зенита» Александра Кокорина с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым. Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету первого – три гола, на счету второго – 10.

    «Последние годы он действительно сумел реализовать свои качества. У него есть достаточно хороший потенциал. Есть природные и физические качества. Присутствует и набор технических навыков, и понимание игры. Я рад, что Смолов состоялся. Можно сказать, самоутвердился. Чего не скажешь о Кокорине. Хотя я их помню 18-летними, и мне казалось, что у Кокорина эти качества проявлялись раньше. На том этапе. Что касается Дзагоева, Смолова, Слуцкого – им можно предлагать себя. Но насколько это будет востребовано?» – сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.12.2016 21:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 декабря 2016, 14:05

      Смолов молодец забивает,но после забитого гола передачи не отдаёт,бьёт со всех позиций куда попало(как Керж когда-то)Кокорин равнодушный какой-то.

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 11 декабря 2016, 04:48

      Надеюсь и Кокорин и многие другие игроки сумеют реализовать свой потенциал как Смолов.

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 10 декабря 2016, 23:40

      Это предел Кокорина!

      -1
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 10 декабря 2016, 22:34

      Как расстался с лопыревой заиграл,мож и Тарасов одумается

      -1
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