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  • Лига чемпионов. «Порту» уничтожил «Лестер» и вышел в плей-офф, «Копенгаген» обыграл «Брюгге»

Лига чемпионов. «Порту» уничтожил «Лестер» и вышел в плей-офф, «Копенгаген» обыграл «Брюгге»

8 декабря 2016, 00:36
6

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» отправил пять безответных мячей в ворота «Лестера». Два гола забил Андре Силва, по одному разу отличились Хесус Корона, Ясин Браими и Диого Жота.

В другой встрече группы «Копенгаген» обыграл «Брюгге».

Таким образом, «Лестер» вышел из группы с первого места, «Порту» занял вторую строчку, а «Копенгаген» продолжит борьбу в Лиге Европы. «Брюгге» не набрал ни одного очка.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 6-й тур

Порту (Португалия) – Лестер (Англия) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Силва, 6; 2:0 – Корона, 26; 3:0 – Браими, 44; 4:0 – Силва, 64; 5:0 – Жота, 77.

Брюгге (Бельгия) – Копенгаген (Дания) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мешеле, 8 (в свои ворота); 0:2 – Йоргенсен, 16.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Порту Лестер Брюгге Копенгаген
Комментарии (6)
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Хотел же ставить на ничью
1481146745
пять штук))))))
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481146801
Сделают выводи из этого поражения
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NEMETSRUS
1481147043
да лестер жгет в этом году:-)
Ответить
melnicn
1481147864
5-0
Ответить
ДСА
1481161913
Неспортивное поведение Лестера вызывает вопросы.
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Petrak86
1481163135
Лестер удивил, конечно, хотя, 1-е место было гарантировано, мотивации не было никакой, в отличие от Порту - которому для выхода в плей-офф нужна была только победа.
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