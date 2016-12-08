Лига чемпионов. «Порту» уничтожил «Лестер» и вышел в плей-офф, «Копенгаген» обыграл «Брюгге»

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» отправил пять безответных мячей в ворота «Лестера». Два гола забил Андре Силва, по одному разу отличились Хесус Корона, Ясин Браими и Диого Жота.

В другой встрече группы «Копенгаген» обыграл «Брюгге».

Таким образом, «Лестер» вышел из группы с первого места, «Порту» занял вторую строчку, а «Копенгаген» продолжит борьбу в Лиге Европы. «Брюгге» не набрал ни одного очка.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 6-й тур

Порту (Португалия) – Лестер (Англия) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Силва, 6; 2:0 – Корона, 26; 3:0 – Браими, 44; 4:0 – Силва, 64; 5:0 – Жота, 77.

Брюгге (Бельгия) – Копенгаген (Дания) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мешеле, 8 (в свои ворота); 0:2 – Йоргенсен, 16.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов