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Судьи
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)

Порту - Лестер

07.12.2016, Среда, 22:45 мск Порту, стадион Драгау Трансляция: МАТЧ! ИГРА Лига чемпионов, 6 тур Порту - Лестер
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа G
2 тур
27 сентября, вторник 21:45 Лестер 1:0 Порту
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    Рейтинг: +11

    Weskerok 6 декабря 2016, 17:46

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