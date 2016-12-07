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«Ростов» заработал 20 миллионов в Лиге чемпионов

7 декабря 2016, 11:14
30

«Ростов» получит от участия в квалификационных раундах и групповом этапе Лиги чемпионов около 20 миллионов евро, сообщает «Деловой квартал». Из этой суммы 12 миллионов ростовчане получили за попадание в групповой этап. За матчи с «Аяксом» клуб заработал еще 2 миллиона евро (победа плюс ничья). В групповом этапе «Ростов» заработал следующие суммы: за победу над «Баварией» они получат 1,5 миллиона, по 500 тысяч – за две ничейные игры с ПСВ.

Еще около 4 миллионов евро российский клуб получит в качестве отчислений за телетрансляции. 500 тысяч «Ростов» получит за выход в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Ростов Аякс Бавария ПСВ
Комментарии (30)
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Serg--015
1481100461
Поздравляю "Ростов" с достойной игрой и полезным заработком! Теперь покроют долги и, возможно, останутся небольшие деньги на усиление. Хорошо бы удержать и нынешний состав.
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fLame92
1481100543
Автор правильно написал, что Ростов "заработал", а не получил.
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zenitforever2015
1481100930
Ростов с выходом! Уважуха .
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marslond
1481102180
Молодцы!Заслуженный успех! Командная работа.
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Krasnodar 123
1481108138
МУЖИКИ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
Ответить
Totti11
1481109090
20 миллионов евро это бонус к всенародной любви и обожанию!!! Ростов показал в Европе, что деньги не главное!!!
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balaton78
1481112544
Очень нужны и важные клубу денежки! Лишь бы все дошло по назначению!
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CSKA75875
1481114745
Молодцы!!! Надеюсь в Лиге Европы пройдут как можно дальше)
Ответить
paparazzi-kazan
1481122369
Молодцы, Казань болеет за Бердыева.
Ответить
Кузьма Кузьмин
1481125957
Вот это я понимаю! Команда, с очень тяжёлым финансовым положением, своей игрой,мужеством,упорством зарабатывает себе деньги!!!
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