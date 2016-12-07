«Ростов» заработал 20 миллионов в Лиге чемпионов

«Ростов» получит от участия в квалификационных раундах и групповом этапе Лиги чемпионов около 20 миллионов евро, сообщает «Деловой квартал». Из этой суммы 12 миллионов ростовчане получили за попадание в групповой этап. За матчи с «Аяксом» клуб заработал еще 2 миллиона евро (победа плюс ничья). В групповом этапе «Ростов» заработал следующие суммы: за победу над «Баварией» они получат 1,5 миллиона, по 500 тысяч – за две ничейные игры с ПСВ.

Еще около 4 миллионов евро российский клуб получит в качестве отчислений за телетрансляции. 500 тысяч «Ростов» получит за выход в плей-офф Лиги Европы.