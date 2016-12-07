Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Боруссию» М, Туран оформил хет-трик

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разгромила менхенгладбахскую «Боруссию» благодаря хет-трику Арда Турана. В другом матче «Манчестер Сити» разошелся миром с «Селтиком».

Отметим, что «Барселона» и «Манчестер Сити» еще тур назад обеспечили себе выход в плей-офф. «Боруссия» отправляется в Лигу Европы, заняв третье место.

Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа С. 6-й тур

Барселона (Испания) – Боруссия М (Германия) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси, 16; 2:0 – Туран, 50; 3:0 – Туран, 54; 4:0 – Туран, 67.

Манчестер Сити (Англия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Робертс, 4; 1:1 – Ихеначо, 8.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов