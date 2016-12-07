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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Барселона - Боруссия

06.12.2016, Вторник, 22:45 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: МАТЧ! ИГРА Лига чемпионов, 6 тур Барселона - Боруссия
Лига чемпионов (2016/2017), группа C
2 тур
28 сентября, среда 21:45 Боруссия 1:2 Барселона
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