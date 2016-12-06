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Судьи
Главный судья:
Славко Винчич

Манчестер Сити - Селтик

06.12.2016, Вторник, 22:45 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45) Лига чемпионов, 6 тур Манчестер Сити - Селтик
Лига чемпионов (2016/2017), группа C
2 тур
28 сентября, среда 21:45 Селтик 3:3 Манчестер Сити
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