Деменко: «Правильно, что «Ростов» решил пожертвовать РФПЛ ради еврокубков»

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донским клубом и ПСВ. По его мнению, ростовчане одержат победу со счетом 2:1. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Филипс» и начнется в 22:45 по московскому времени.

«К игре с ПСВ футболисты подойдут в оптимальном состоянии. Правильно, что «Ростов» решил пожертвовать РФПЛ ради еврокубков. Надо понимать, что есть бонусы и очки, плюс пока основа отдыхала, у резерва был шанс показать себя. В любом случае в этой ситуации «Ростов» выиграл. Футболисты хотят продолжить выступать на европейской арене и выполнят эту задачу. Буду болеть за «Ростов». Надеюсь, он победит со счетом 2:1», – сказал Деменко.