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  • Витсель готов покинуть «Зенит» зимой, если клуб сам того пожелает

Витсель готов покинуть «Зенит» зимой, если клуб сам того пожелает

6 декабря 2016, 17:51
10

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что будет готов принять любое решение клуба относительно своего будущего. По словам бельгийца, он намерен отработать свой контракт до конца, однако если руководство примет решение расстаться с 27-летнем игроком этой зимой, он также не будет против такого поворота событий. Напомним, текущее соглашение футболиста подойдет к концу в июне 2017 года. Ранее сообщалось о предметном интересе к Витселю со стороны «Ювентуса».

«Сейчас я тут, я играю за «Зенит» и хочу приносить ему пользу. Уйду ли я из «Зенита» нынешней зимой? Я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же я должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.

Летом я должен был перейти в «Ювентус» и даже был в офисе итальянского клуба, но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего, если бы стал обижаться и снизил к себе требования», – сказал Витсель.

Витсель защищает цвета «Зенита» с осени 2012 года. За это время он записал в свой актив 177 матчей и 22 гола.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (10)
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Бриг
1481043176
Витселя не понять. Какой-то он нерешительный, как и на поле. Хочет доработать? Тогда с Юве может пролететь. Сколько можно ждать?
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Juve1897
1481044520
Ну теперь вариант с Юве обломился и Слава Богу!!! Оставайся в Зените, ну или в англию, в условный Мидлсбро, Сток Сити, Халл Сити. Уровнем не выше!
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nemolod
1481048713
Если найдут куда продать,то зимой обязательно это сделают!
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dyema
1481050531
Очередная серия "Санты-барбары" )))
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Супермачо
1481051783
Где пудель и где "Ювентус", рядом не стояли.
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Raxor
1481057309
зенит давно этого желает, просто ты никому не нужен
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Garrincha58
1481061354
если бы продали хуже точно не было бы а Луческу хоть и не вежливо обижать старших, но дурак
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Zeff
1481093498
Вот Гарая не хватает, это да. А Витсель конечно притёрся за 4 года, но 40 млн. не оправдал. Луческу знает, как усилить, кого купить.
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