Витсель готов покинуть «Зенит» зимой, если клуб сам того пожелает

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что будет готов принять любое решение клуба относительно своего будущего. По словам бельгийца, он намерен отработать свой контракт до конца, однако если руководство примет решение расстаться с 27-летнем игроком этой зимой, он также не будет против такого поворота событий. Напомним, текущее соглашение футболиста подойдет к концу в июне 2017 года. Ранее сообщалось о предметном интересе к Витселю со стороны «Ювентуса».

«Сейчас я тут, я играю за «Зенит» и хочу приносить ему пользу. Уйду ли я из «Зенита» нынешней зимой? Я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же я должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.

Летом я должен был перейти в «Ювентус» и даже был в офисе итальянского клуба, но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего, если бы стал обижаться и снизил к себе требования», – сказал Витсель.

Витсель защищает цвета «Зенита» с осени 2012 года. За это время он записал в свой актив 177 матчей и 22 гола.