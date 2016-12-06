КДК РФС не будет увеличивать дисквалификацию Гарсии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать вопрос увеличения дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии. Напомним, в одном из эпизодов поединка 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» испанец ударил локтем в лицо хавбека «быков» Юрия Газинского, в результате чего последний на некоторое время потерял сознание и получил перелом носа.

«Вчера Газинский был в заявке «Краснодара» на матч с «Крыльями Советов», более того, принял участие в игре.

При таких обстоятельствах КДК не будет рассматривать вопрос о дополнительной дисквалификации Хави Гарсии.

Заявка клуба на матч является для КДК официальным документом», — сказал Григорьянц.