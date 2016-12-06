«Ростов» в гостях поборется с ПСВ за место в Лиге Европы

Во вторник «Ростов» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17. Команда Ивана Данильянца в Эйндховене сыграет с ПСВ. После пяти туров голландцы имеют на своем счету одно набранное очко и занимают последнюю строчку в группе D, тогда как россияне с четырьмя баллами располагаются на третьей позиции. Таким образом, ростовчанам будет достаточно сыграть в сегодняшней игре вничью, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф Лиги Европы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 22:45. Не пропустите!