Жулиано: «Успех «Спартака»? Отсутствие еврокубков сильно облегчает ему жизнь»

Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что неучастие «Спартака» в еврокубках является одной из главных причин успешного выступления клуба в РФПЛ. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу, опережая петербургскую команду на пять очков.

– Успели ли вы проникнуться духом соперничества с главным соперником – московским «Спартаком»? Чем вы можете объяснить его неожиданный успех в начале чемпионата?

– Да, я успел почувствовать ни с чем не сравнимый накал матча со «Спартаком». На «Петровском» мы победили, и это было прекрасно. Что касается их успеха, то думаю, что тут дело в том, что москвичи выступают только в Премьер-лиге. Они не играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает им жизнь. Они готовятся к каждому матчу по целой неделе, у них есть время на отдых. Думаю, в этом наше главное различие.