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    Источник: Гончаренко сообщил игрокам «Уфы» о своем уходе

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду. Об этом сообщил один из журналистов телеканала «Наш футбол» в прямом эфире перед началом поединка 17-го тура РФПЛ между уфимцами и «Томью». Он заявил, что специалист уже оповестил игроков о своем уходе.

    Ранее появилась информация, что Гончаренко должен сменить Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА в декабре. Отметим, что белорус в минувшем сезоне входил в тренерский штаб армейцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 13:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 5 декабря 2016, 16:37

      Где видео с подтверждением, хватит утки всякие сочинять, надоели

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 декабря 2016, 16:03

      Этот журналист телеканала уже уволил Слуцкого? Некрасиво как-то, не этично...

      1
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 5 декабря 2016, 15:30

      Если Уйдёт, то только в ЦСКА.... а Слуцкий в Уфу :-)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 15:02

      Дайте пожалуйста адрес "источника" надо поговорить.

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      Рейтинг: +30

      Irina.Gunya 5 декабря 2016, 14:50

      Ну это только слухи...

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 5 декабря 2016, 14:48

      Странно, есть футболисты бегунки, из команды в команду каждый год бегают , и Гончаренко чем то их напоминать начал .Сколько команд за 3 года сменил ? БАТЭ , КУБАНЬ , ЦСКА , УФА , не пропустил? А весной в европу позовут , туда рванёт? Так можно и весь тренерский дар пробегать и ни с одной командой ничего не выиграть , где больше бабла туда и бежит

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > нейтральныйкакникто 5 декабря 2016, 14:51

      У него в Контракте пункт есть если позовут в ЦСКА то надо идти,) По поводу Кубани так его же руководство слило, Батэ он если не ошибаюсь 5 лет руководил,

      2
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 5 декабря 2016, 14:41

      Давай,меняй качалку!!!!

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 5 декабря 2016, 14:41

      Уфа,я думаю не пропадёт,а вот как Гончаренко справится с давлением в ЦСКА,большой вопрос

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 декабря 2016, 14:38

      как так можно без окончания сезона тренерам кидать клубы..(

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 декабря 2016, 14:11

      Да-да-да-да!!!

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