Источник: Гончаренко сообщил игрокам «Уфы» о своем уходе

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду. Об этом сообщил один из журналистов телеканала «Наш футбол» в прямом эфире перед началом поединка 17-го тура РФПЛ между уфимцами и «Томью». Он заявил, что специалист уже оповестил игроков о своем уходе.

Ранее появилась информация, что Гончаренко должен сменить Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА в декабре. Отметим, что белорус в минувшем сезоне входил в тренерский штаб армейцев.