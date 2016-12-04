Серия А. «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби и вышла на второе место и другие результаты

В матче 15-го тура Серии А «Рома» в гостях взяла верх над «Лацио» со счетом 2:0. Благодаря победе в римском дерби «волки» набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице.
В других встречах игрового дня «Сассуоло» разгромил «Эмполи», «Сампдория» оказалась сильнее «Торино», «Пескара» в большинстве ушла от поражения против «Кальяри».
Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур
Лацио – Рома – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Строотман, 64; 0:2 – Наингголан, 77.
Удаление: Катальди, 66 – нет.
Голы: 0:1 – Боррьелло, 24; 1:1 – Капрари, 90+2.
Удаление: нет – Ди Дженнаро, 34.
Сампдория – Торино – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Баретто, 51; 2:0 – Шик, 90+5.
Голы: 1:0 – Пеллегрини, 22 (с пенальти); 2:0 – Риччи, 36 (с пенальти); 3:0 – Рагуса, 53.
Источник: Бомбардир.ру