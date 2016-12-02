Самедов переведен в молодежный состав «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник команда Александр Самедов переведен в молодежный состав железнодорожников. Напомним, ранее сообщалось о конфликте между специалистом и 32-летним хавбеком.

«Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой. Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодежной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет. Не могу сказать, будем ли мы рассчитывать на игрока в весенней части сезона. Тут все зависит от него, не от меня», – сказал Семин.

В текущем сезоне на счету Самедова 15 матчей, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.